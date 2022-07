Ricerca:consegnate Medaglia Dirac 2021, anche prima italiana

(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - I pionieri delle onde gravitazionali sono stati premiati oggi all'ICTP, il Centro di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, con la Medaglia Dirac, che avevano vinto nel 2021. Sono quattro scienziati internazionali tra cui l'italiana Alessandra Buonanno dell'Istituto Max Planck per la Fisica Gravitazionale (Germania), prima italiana a vincere questo riconoscimento. Con lei, appena diffusasi la notizia del premio, si era congratulato anche Mario Draghi.



Gli altri tre scienziati sono Thibault Damour dell'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), Francia; Frans Pretorius dell'Università di Princeton, USA; e Saul Teukolsky del Caltech e della Cornell University, USA.



Ai quattro scienziati è stata conferita la Medaglia per aver stabilito le proprietà previste delle onde gravitazionali nella curvatura dello spaziotempo, prodotte quando stelle o buchi neri collidono e si fondono. Un lavoro essenziale per la rivelazione delle onde gravitazionali di questi eventi astronomici ad altissime energie da parte dell'osservatorio gravitazionale LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).



Durante la cerimonia, ciascuno dei quattro ha tenuto un breve seminario sui propri temi di ricerca, dopo una introduzione del fisico americano Kip Thorne, uno dei massimi esperti mondiali di relatività generale e Premio Nobel per la Fisica nel 2017 per il rilevamento delle onde gravitazionali, che ha fornito una panoramica nella ricerca delle onde gravitazionali e del lavoro dei 4 vincitori.



Alessandra Buonanno - seconda donna a ricevere la Medaglia Dirac nei suoi quasi 40 anni di storia - è a capo della divisione di Astrofisica e Relatività Cosmologica dell'istituto tedesco Max Planck. Dopo la laurea e il dottorato di ricerca in Fisica all'Università di Pisa, ha lavorato al Cern di Ginevra e poi in Francia, nell'Institut des Hautes Etudes Scientifiques (Ihes); nel Laboratorio di Astrofisica e Cosmologia (APC) di Parigi (2001), nelle Università del Maryland (2005); nel 2014 è stata nominata co-direttrice dell'Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam.



"Sono molto onorata di aver ricevuto la Medaglia Dirac dell'ICTP," ha detto Buonanno all'inizio del suo intervento. "Ci tengo a sottolineare che esattamente 20 anni fa, nel luglio del 2002, ero qui al Centro di Fisica per frequentare da studentessa la Scuola di Cosmologia, quindi sono molto felice di essere di nuovo qui." La Medaglia Dirac dell'ICTP è assegnata in onore di Paul Dirac, uno dei più grandi fisici del XX secolo e grande amico del Centro di Fisica di Trieste. Viene assegnata ogni anno nel giorno del compleanno di Dirac, l'8 agosto, a scienziati che hanno dato contributi significativi alla fisica teorica, e viene poi consegnata durante una cerimonia nei mesi successivi. I vincitori della Medaglia Dirac dell'ICTP comprendono i migliori fisici del mondo, molti dei quali hanno poi vinto Premi Nobel, Medaglie Fields o Premi Wolf. (ANSA).