Il primo volo di Vega C, il lanciatore che parla italiano DIRETTA DALLE 12,45

Nella base di lancio europea di Kourou (Guyana Francese) è tutto pronto per il primo lancio di Vega C, il nuovo lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio. Per il suo volo di qualifica, previsto alle 13,13 di mercoledì 13 luglio, il razzo ha un carico che parla italiano: il satellite scientifico Lares 2, dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e 6 cubesat, fra i quali gli italiani Astrobio e Greencube, realizzati per l'Asi da Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Sapienza Università di Roma.



A dieci anni dal primo volo di Vega con il satellite Lares, si propone quindi lo stesso binomio italiano. Lares 2 (LAser RElativity Satellite 2) è stato concepito e progettato dal team scientifico del Centro Fermi e La Sapienza Università di Roma e stato realizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). È una sfera in lega di nickel ad alta densità dalla massa di 300 chilogrammi sulla quale 303 retroriflettori che permetteranno di tracciare la sua orbita con grande accuratezza, i dati permetteranno di verificare sperimentalmente alcuni aspetti della relatività previsti da Einstein e di eseguire misure di geodesia spaziale attraverso il Centro Spaziale dell'Asi ai Matera. Il Sistema Lares 2 è stato sviluppato da OHB Italia, sotto la guida e il coordinamento dell'Asi.