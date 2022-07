Exomars, Agenzia spaziale russa, 'possiamo fare da soli'

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "È un vero peccato che per l'Europa la ricerca di segni di vita su Marte si sia rivelata meno importante delle ambizioni politiche di alcuni funzionari e Paesi europei. La Russia può realizzare la sua parte del progetto ExoMars a livello nazionale o arruolando partner di Paesi amici", ha dichiarato l 'agenzia spaziale statale russa Roscosmos commentando la decisione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) di interrompere la cooperazione nell'ambito del progetto ExoMars-2022, già sospeso nei mesi scorsi in seguito all'invasione dell'Ucraina. Lo riporta Interfax citando un comunicato stampa dell'Agenzia.



Roscosmos non ha ancora ricevuto una comunicazione ufficiale dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sulla sua decisione di interrompere la cooperazione nell'ambito del progetto ExoMars-2022 e si rammarica di tale decisione, ha dichiarato Roscosmos.



In precedenza, il capo dell'Esa Josef Aschbacher aveva dichiarato sui social che l'Agenzia europea ha interrotto la cooperazione con Roscosmos nell'ambito del progetto ExoMars.



(ANSA).