Biden svela la prima immagine ripresa dal telescopio Webb

Joe Biden svela la prima immagine ripresa dal telescopio James Webb. Biden è accompagnato dalla vicepresidente Kamala Harris e dal capo della Nasa, Bill Nelson.

"Sono onorata di essere qui con voi. Oggi si apre un nuovo capitolo nell'esplorazione dello spazio", afferma Harris.

"Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell'universo", afferma il numero uno della Nasa, Bill Nelson spiegando a Biden la prima immagine ripresa dal telescopio James Webb, con il quale saremo in grado "di rispondere a domande che ancora non sappiamo ancora formulare".

"La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l'umanità". Lo twitta Joe Biden al termine della presentazione della prima immagine ripresa dal telescopio Webb.