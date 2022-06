Il cargo Cygnus lascia la Stazione spaziale, salutato da AstroSam

Dopo i saluti e i ringraziamenti via social dell'astronauta Samantha Cristoforetti, il cargo americano Cygnus ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per compiere un'ultima missione: prima del rientro controllato nell’atmosfera terrestre, infatti, dovrà rilasciare il satellite Nachos (Nanosat Atmospheric Chemistry Hyperspectral Observation System), lo strumento spaziale più piccolo e con la più alta risoluzione dedicato al monitoraggio dei gas atmosferici.

Nachos opererà in orbita a 480 chilometri di altezza, aprendo la strada a nuovi sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio dei vulcani e della qualità dell'aria intorno a città, quartieri e persino singole centrali elettriche.

Last night on ISS for Cygnus! Vehicle is fully loaded, hatch is closed, robotic arm has grappled it for unberthing early tomorrow morning. Thanks for bringing us supplies, for the orbit reboost and…. last but not least… for taking our trash! #MissionMinerva pic.twitter.com/HIzt7e43Nh