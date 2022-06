SpaceX, tripletta di lanci in tre giorni

Fine settimana molto intenso per la SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che punta ad una tripletta di lanci da venerdì 17 a domenica 19 giugno. Nel primo, che ha portato in orbita altri 53 satelliti Starlink per l’Internet globale, il razzo Falcon 9 è partitodalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center della Nasa, in Florida. Il lanci è stato il tredicesimo per questo razzo.

Il secondo lancio, in programma per sabato 18 giugno, dovrebbe portare in orbita un satellite di telerilevamento radar per l’esercito tedesco, SARah 1. E' previsto dalla base di Vandenberg, in California, alle 16,00 (ora italiana). Per l’ultimo lancio la SpaceX torna in Florida, a Cape Canaveral,dove alle 06,30 del mattino (ora italiana) di domenica 19 giugno, per portare in orbita un satellite commerciale per le comunicazioni dell’azienda Globalstar.

Inizialmente il razzo Falcon 9 era stato progettato per eseguire fino a 10 missioni. La SpaceX ha poi esteso questo limite, puntando a far volare i suoi Falcon 9 (al momento sono 21) per almeno 15 missioni prima di ritirarli, come si rileva nel sito Aviation Week. Jessica Jensen, una dirigente dell’azienda, ha dichiarato infatti che adesso i componenti dei razzi, durante i test, vengono sottoposti a sforzi molto maggiori per assicurarsi che possano resistere per almeno 15 voli.