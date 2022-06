Cristoforetti, facciamo il possibile per proteggere gli oceani

"Facciamo tutto il possibile per proteggere e ripristinare gli ecosistemi dei nostri oceani!": è l'appello che l'astronauta Samantha Cristoforetti lancia ai 'terrestri' via social in occasione della Giornata mondiale degli oceani.

Per celebrare questa ricorrenza, l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) pubblica su Twitter alcune immagini mozzafiato di oceani fotografati dallo spazio, e commenta: "gli oceani del nostro pianeta - immensa bellezza e frontiera in gran parte inesplorata, brulicanti di vita, dimora di gran parte della #biodiversità della Terra".

Sempre più attiva come fotografa in orbita, AstroSamantha ha anche scattato diverse immagini della sua terra ("il bellissimo Trentino Alto Adige, dove sono cresciuta e andata a scuola") e una in particolare della città di Trento.

Good afternoon Trentino Alto Adige! Passed over my beautiful home region today, where I grew up and went to school.

Il bellissimo Trentino Alto Adige, dove sono cresciuta e andata a scuola. #ValDiSole #Trento #Bolzano #Bozen #MissionMinerva pic.twitter.com/CgQXezT2SU — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 7, 2022

E' riuscita a trovare il tempo di farlo nonostante in questi giorni sia molto impegnata a condurre gli esperimenti LIDAL, NutrISS e Acoustic Diagnostics, selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) per la missione Minerva.

Le attività sono state svolte sul rilevatore di particelle Lidal (Light Ion Detector for Altea), costruito a partire dal payload Asi Altea, del quale amplia e migliora le caratteristiche tecniche, con l’obiettivo di misurare la velocità di ogni particella incidente per determinarne l’energia cinetica.

All’interno del laboratorio europeo Columbus della Iss, Samantha Cristoforetti ha lavorato sul payload in modo da fargli acquisire i flussi di radiazioni che attraversano la Stazione spaziale lungo la direzione che collega il suo centro con quello della Terra.

Le operazioni di riposizionamento di Lidal, realizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), sono state seguite in console dal team di Telespazio e Argotec, dal team di Kayser Italia che ha realizzato l’apparato e dal team scientifico del Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata.

Sempre in queste ore, AstroSam sta lavorando all'esperimento NutrISS, ideato dall’Università di Trieste, che ha come obiettivo quello di mantenere una composizione corporea ideale evitando l’aumento del rapporto tra massa grassa e magra dovuto all’inattività da microgravità.

Dopo gli astronauti Esa Luca Parmitano e Matthias Maurer, anche Samantha ha avviato le attività su Acoustic Diagnostics: l’esperimento, ideato dal dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata con il supporto di un team di Altec, Campus Biomedico, Università Sapienza, Inail e Cnr, ha l'obiettivo di valutare gli eventuali danni all'apparato uditivo degli astronauti per poi sviluppare contromisure necessarie per future missioni di lunga durata.