La navetta Shenzhou-14 si è agganciata alla stazione spaziale cinese

La navetta cinese Shenzhou-14 si è agganciata alla stazione spaziale Tiangong (Palazzo Celeste). A bordo ci sono tre astronauti, che resteranno a lavorare nella struttura orbitale per i prossimi sei mesi. I taikonauti, come sono chiamati gli astronauti cinesi, avranno il compito di supervisionare le future operazioni di aggancio di altri due moduli del Palazzo Celeste, che insieme, con le loro 20 tonnellate, triplicheranno le dimensioni della stazione spaziale.



Quello che ha raggiunto la Tiangong è il terzo equipaggio a visitare la stazione spaziale cinese. La navetta Shenzhou-14 era stata lanciata dallo Jiuquan Satellite Launch Center, nel deserto del Gobi, con un razzo Lunga Marcia 2F quando in Italia erano le 4,44 del mattino. Dopo circa sette ore di viaggio la navetta si è agganciata al modulo Tianhe. A bordo della capsula il veterano Chen Dong; con lui Liu Yang, che nel 2012 è stata la prima donna cinese ad andare nello spazio, e Cai Xuzhe, che affronta invece il suo primo volo in orbita.