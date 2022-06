Volo New Shepard di Bezos concluso con successo, con 6 turisti spaziali

Si è concluso con successo il volo suborbitale dei sei turisti spaziali a bordo della navetta New Shepard della Blue Origin. Il primo a rientrare è stato il razzo dell'azienda di Jeff Bezos, Quindi un sistema di tre paracadute ha accompagnato in un atterraggio morbido la capsula a bordo della quale hanno volato sei turisti spaziali. Fra questi Katya Echazarreta, che a 26 anni è la più giovane americana e la prima persona di origine messicana ad affrontare una missione simile.



Della missione NS-21 fa parte la divulgatrice scientifica Katya Echazarreta, che a 26 anni è la più giovane americana e la prima persona di origine messicana ad affrontare un volo suborbitale; ad acquistare il suo biglietto è stata l'organizzazione Space for Humanity. E' stato pagato da uno sponsor anche il biglietto di Victor Correa Hespanha, mentre avrebbero comprato autonomamente il loro posto a bordo l'ingegnere e investitore Evan Dick, che aveva viaggiato sulla New Shepard anche nel dicembre 2021, Hamish Harding, Jaison Robinson e Victor Vescovo. In tutti i casi, non ci sono indiscrezioni sul costo del biglietto.