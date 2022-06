Ucraina: cargo russo si è agganciaro alla Iss, lancio dedicato al Donbass

Si è agganciato alla Stazione spaziale internazionale (Iss) con le sue 2,5 tonnellate di rifornimenti, il cargo russo Progress MS-20 lanciato venerdì mattina dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhstan) con un razzo Soyuz denominato 'Donbass' in tributo alle truppe russe che combattono in Ucraina, come spiega su Twitter il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin. Il forte significato politico attribuito al lancio è anche sottolineato dal fatto che il secondo stadio del razzo portava le bandiere delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.

Sempre su Twitter, Rogozin ha pubblicato alcune immagini di gruppi di bambini provenienti dal Donbass che subito dopo il lancio hanno avuto la possibilità di fare un tour della base di Baikonur.