Cresce l'attesa per il nuovo risultato sulla Via Lattea DIRETTA DALLE 14,55

Cresce l'attesa per i nuovi risultati sulla nostra galassia, la Via Lattea, ottenuti dalla collaborazione Event Horizon Telescope (Eht). L'annuncio è in programma nel primo pomeriggio, con conferenze stampa in tutto il mondo. In Italia è stata organizzata una conferenza stampa congiunta con ricercatori di Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Università di Cagliari e Università Federico II di Napoli. L’evento è previsto contemporaneamn alla conferenza stampa europea, in programma presso il quartier generale dello European Southern Observatory (Eso) in Germania, a Garching, e a quelle previste nel resto del mondo.