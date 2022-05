La navetta Crew Dragon ammarata nel Golfo del Messico

La navetta Crew Dragon Endurance è ammarata nel Golfo del Messico, dopo circa 23 ore di viaggio al rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo ci sono i quattro membri dell'equipaggio della missione Crew-3: il tedesco Matthias Maurer, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i colleghi della Nasa Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron. Rientrano a Terra dopo una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale.





The SpaceX #Crew3 mission with four @Commercial_Crew astronauts splashed down off the coast of Tampa, Florida, at 12:43am ET today ending its mission after 177 days in space. More... https://t.co/Keoxp3q0K7 pic.twitter.com/BY2FuRvyBP