Due asteroidi si preparano a salutare la Terra

Due asteroidi, 2009 JF1 e 2006 JF42, si preparano a salutare la Terra con un passaggio ravvicinato: il primo è previsto oggi, mentre il secondo lunedì 9 maggio. Nessuno dei due rappresenta un rischio per una possibile collisione, dal momento che passeranno con un'ampia distanza di sicurezza secondo le osservazioni fatte dalla Nasa. Un terzo grande asteroide, 2008 AG33, è passato il 28 aprile scorso a 3,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta, circa 8 volte la distanza tra Terra e Luna.



L'asteroide 2009 JF1, il cui passaggio è previsto oggi, ha un diametro di soli 10 metri ed era già stato depennato dalla lista degli asteroidi pericolosi stilata dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), dopo che le osservazioni fatte con il satellite Gaia avevano accertato che non c'era alcuna possibilità di una collisione con la Terra. "Questo esperimento - commenta l'Esa - dimostra l'importanza di un catalogo come quello fornito da Gaia", il cui compito è infatti quello di catalogare miliardi di stelle con precisissime misure astrometriche in grado di determinarne l'esatta posizione. La missione di Gaia, in origine di cinque anni, è stata estesa fino a dicembre 2022 e probabilmente verrà ulteriormente estesa.



Il secondo asteroide, 2006 JF42, ha invece di dimensioni più importanti, con un diametro fra 380 e 860 metri di diametro, e secondo le previsioni il suo passaggio dovrebbe avvenire alla distanza di 5,7 milioni di chilometri, ossia a una distanza 14 volte superiore a quella lmedia fra Terra e Luna. Anch'esso, quindi, non è tra quelli classificati come potenzialmente pericolosi dalla Nasa, una lista che viene continuamente aggiornata in base ai nuovi dati disponibili.

Al momento resta quindi confermata la stima fatta dalla Nasa nel dicembre 2021, secondo la quale non si conoscono minacce note per la Terra nel prossimo centinaio di anni.