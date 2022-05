Cambio di comando sulla Iss, da un americano a un russo DIRETTA

E’ tutto pronto per il cambio di comando sulla Stazione spaziale internazionale (Iss): l'astronauta americano Thomas Mashburn della Nasa lascia il testimone al russo Oleg Artemyev della Roscosmos, lo stesso cosmonauta che pochi giorni fa ha esposto nello spazio lo Stendardo della Vittoria simbolo della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista.



La cerimonia per il passaggio delle consegne, prevista per martedì alle 20:45 (ora italiana), viene trasmessa come sempre in diretta e dà ufficialmente il via a cinque mesi di comando russo, in un momento di altissima tensione nei rapporti sulla Terra tra Stati Uniti e Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.



La collaborazione spaziale finora ha resistito a ogni crisi internazionale, e anche il cambio al comando della stazione orbitante dimostra che tutto a bordo procede come di consueto, nonostante il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin abbia dichiarato nei giorni scorsi l'intenzione di lasciare la Iss a causa delle sanzioni, garantendo un anno di preavviso ai partner internazionali.



Anche per questo durante la cerimonia per il passaggio delle consegne ogni parola, ogni gesto avrà un peso particolare. Partecipa tutto l'equipaggio, compresa l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea (Esa), giunta a bordo con la Crew-4 lo scorso 28 aprile.