La Luna rossa regina nel cielo di maggio, il 16 un'eclissi totale

La regina del cielo di maggio sarà senza dubbio la Luna rossa: il 16 di questo mese è attesa, infatti, un'eclissi totale, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai). Sarà, però, praticamente impossibile apprezzare in pieno il momento più spettacolare dell'evento, perché la fase di totalità dell'eclissi, quando la Luna dovrebbe appunto apparire rossastra, avverrà quando questa è ormai prossima al tramonto e il cielo è già chiaro per l'imminente sorgere del Sole.



Il fenomeno merita comunque di essere osservato: poco prima delle 4,30 del mattino, ora italiana, si assisterà all'ingresso della Luna nell'ombra della Terra e per circa un'ora si potrà seguire l'avanzare del cono d'ombra sul disco lunare, che sarà sempre più oscurato. Fino alla totalità, che avrà inizio con la Luna ormai sull'orizzonte occidentale, in un cielo già illuminato dalla luce dell'alba.



Anche nel cielo di maggio i pianeti continueranno a dare speracolo al mattino, con il corteo dei più luminosi, che sorgeranno prima del Sole a partire da Saturno, seguito da Marte, Giove e Venere. Verso la fine del mese Marte raggiungerà Giove e, dopo la congiunzione tra i due pianeti attesa il 28 maggio, lo sorpasserà. Mercurio, invece, resterà visibile in orario serale, poco dopo il tramonto, solo nei primi giorni del mese: successivamente entrerà in congiunzione con il Sole e sarà impossibile osservarlo.



Nel cielo di maggio dominano le costellazioni del Leone e della Vergine, tra le più estese dello zodiaco, mentre le stelle più brillanti saranno in direzione Nord-Est: Arturo, nella costellazione del Bootes, e la stella Vega in quella della Lira. Nella prima parte del mese transiterà quasi quotidianamente anche la Stazione Spaziale Internazionale (Iss): all'inizio nelle ultime ore della notte, mentre per il primo passaggio in comodo orario serale si dovrà attendere il 13 maggio.