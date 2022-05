Cristoforetti, sulla Iss mi sento a casa con i colleghi americani e russi

"Qui mi sento come nella mia seconda casa, in compagnia dei colleghi americani, russi e con il mio collega europeo Matthias Maurer", da sei mesi nello spazio con la missione Crew-3: lo ha detto Samantha Cristoforetti nel collegamento dalla Stazione Spaziale organizzato dall'Esa per i due astronauti europei, insieme a bordo per un breve periodo. A salutarli, i presidenti delle agenzie spaziali di Europa, Josef Aschbacher, Germania Walther Petzer, e dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia.

Maurer (Esa), la Stazione Spaziale è un simbolo di cooperazione per Terra

La Stazione spaziale internazionale (Iss) "è sempre stata un posto meraviglioso per la pacifica cooperazione internazionale dove le nazioni si uniscono per fare qualcosa di buono per tutta l'umanità: vorrei che questo simbolo si riflettesse anche sulla Terra e che i leader e i decision maker facessero tornare la nostra bellissima Europa e il nostro bellissimo Pianeta a essere un posto pacifico dove le persone cooperano per il bene dell'umanità", ha detto Maurer durante il collegamento

Dopo 7 anni tante novità a bordo

A bordo da appena tre giorni, AstroSamantha ha aggiunto di "lavorare molto con i colleghi della Crew-3": un periodo intenso, prima della loro partenza, ormai imminente. "Ho trovato un ambiente complesso", ha detto riferendosi al lavoro sulla Stazione Spaziale. Riferendosi alla sua prima missione, Futura (2014-2015), l'astronauta ha osservato che "dopo sette anni le attività a bordo sono cresciute molto e i colleghi della Crew-3 sono stati incredibilmente generosi e pazienti". Sarà un vantaggio, ha aggiunto, averli ancora vicino per qualche giorno, "per conoscere i molti esperimenti nuovi all'interno del laboratorio europeo Columbus. Poi cominceremo la transizione verso giornate normali", quando per Cristoforetti e i suoi colleghi della Crew-4 le attività a bordo diventeranno routine.

Questa volta adattarsi è stato facile

Questa volta adattarsi allo spazio è stato più facile e rapido: parla da veterana, Samantha Cristoforetti, alla sua seconda missione nello spazio. "L'adattamento è stato più veloce", ha detto durante il collegamenti. "Ho avuto l'opportunità di volare su nuovo veicolo, dopo aver volato sulla Soyuz", ha detto l'astronauta italiana al collega tedesco, riferendosi al suo ultimo viaggio a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX. "E' stato straordinario avere avuto questa opportunità, così come l'ha avuta Matthias", anche lui arrivato sulla Stazione Spaziale con una Crew Dragon. "A Matthias - ha aggiunto - i miei auguri di poter volare con un nuovo veicolo spaziale, un veicolo europeo".



Maurer, AstroSam ha una 'preparazione eccellente'

"Sono molto felice di vedere Samantha qui nello spazio a prendere la leadership europea, sono convinto che continuerà tutto l'eccezionale lavoro che è stato preparato a terra dagli scienziati e mandato qui": ha un "eccellente livello di preparazione, non avrà problemi nei prossimi mesi a portare avanti tutti gli esperimenti", ha detto Matthias Maurer.

Pronto a fare le valigie per tornare sulla Terra nei prossimi giorni ("dipenderà dal meteo, potremmo partire domani o dopodomani o fra una settimana"), Maurer impegnerà le prossime ore a trasmettere le conoscenze accumulate nei mesi scorsi ai nuovi arrivati della Crew-4. Con Samantha Cristoforetti, però, non ci vorrà molto: "appena ha ripreso a fluttuare qui è stato come se non avesse mai lasciato la Stazione spaziale", ha sottolineato.

Nel suo intervento, l'astronauta tedesco ha ricordato che, grazie a Thomas Pesquet che lo ha preceduto e ora grazie a Cristoforetti, si realizza un anno e mezzo consecutivo di presenza europea sulla Iss, "un risultato eccezionale". Riguardo alla sua missione CosmicKiss, ormai alle battute finali, Maurer ha detto: "sono molto felice che tutti gli esperimenti preparati siano andati avanti senza intoppi. Spero che avremo prodotto grandi risultati che terranno impegnati i ricercatori per i prossimi mesi o addirittura anni".