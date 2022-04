Arriva l'eclissi parziale di Sole, ma in Italia sarà sera DIRETTA

Mancano poche ore all'eclissi parziale di Sole, la prima del 2022. Il fenomeno è previsto a partire dalle 20,45 italiane e sarà perciò impossibile osservarlo dall'Italia, dove il Sole sarà già tramontato. L'eclissi parziale dovrebbe raggiungere il massimo circa due ore più tardi, quando in Italia saranno le 22.41, per concludersi 37 minuti dopo la mezzanotte.







Sono comunque davvero pochi i luoghi dai quali si potrà vedere la nostra stella oscurarsi parzialmente. Si potrà infatti osservare una copertura di oltre la metà del disco solare solo da un punto nell'Oceano Antartico all'incirca a metà strada tra la Terra del Fuoco (Sud America) e la Penisola Antartica. Dal Sud America l'eclissi parziale sarà visibile soprattutto da Cile e Argentina e in misura minore da Perù, Bolivia, Paraguay e Uruguay.



Bisognerà attendere il 25 ottobre per poter osservare un'altra eclissi di Sole, la seconda e ultima del 2022 e anche questa parziale. Sarà visibile da Europa, Asia occidentale, Medio Oriente e Africa.

L'animazione mostra l'area in cui sarà visibile l'eclissi parziale di Sole del 30 aprile 2022 (fonte: NASA/A.T. Sinclair)