Missione Ax-1 bloccata su Iss per il meteo, rientro rinviato

Slitta per le cattive condizioni meteo il rientro della missione Axiom-1 (Ax-1), la prima interamente privata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I quattro astronauti restano quindi ancora a bordo. Lo rende noto in un tweet l'azienda Axiom Space, che ha organizzato la missione.

Inizialmente previsto per le prime ore del mattino del 20 aprile, il rientro è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse presenti nell’area al largo della costa della Florida nella quale è previsto l'ammaraggio della capsula e dove dovrà avvenire il recupero dell’equipaggio. Ora, comunica la Axiom Space su Twitter, i team dell’azienda, della Nasa e della SpaceX stanno lavorando insieme per cercare di capire quando potrà essere riprogrammato lo sgancio della capsula Crew Dragon dalla Iss e il ritorno a casa dei quattro astronauti a bordo.

Intanto, al Kennedy Space Center in Florida è in attesa di partire l'equipaggio della missione Crew-4, del quale fa parte l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Non è ancora stata fissata, tuttavia, la data esatta per la partenza del volo, al momento in programma ‘non prima del 23 aprile’, come ha scritto in un tweet il direttorato dell'Esa per il Volo umano.