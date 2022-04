Marte, Perseverance ritrova paracadute e batte nuovi record

Dopo oltre 13 mesi su Marte, il rover Perseverance della Nasa ha ritrovato il paracadute e parte dello scudo posteriore usati per l'atterraggio del 18 febbraio 2021 nel cratere Jezero. Le loro sagome appaiono lontane in un'immagine scattata lo scorso 6 aprile dallo strumento MastCam-Z, puntato in direzione Sud rispetto alla posizione del rover. La foto è pubblicata su Twitter da Kevin M.Gill, ingegnere del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa.

