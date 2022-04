Cristoforetti, possibile passeggiata spaziale con collega russo

Potrebbe comprendere una passeggiata spaziale, la prossima missione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Dell'ipotesi ha parlato la stessa astronauta, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Mi sono addestrata per una passeggiata spaziale, con la tuta russa" e "potrebbe esserci la possibilità di passeggiata spaziale con un collega russo", ha detto Cristoforetti. Se questo avverrà o no, ha aggiunto, "si deciderà nei prossimi tempi, sulla base della programmazione" dell'attività sulla Stazione Spaziale che, ha rilevato, avviene nell'ambito di "un ambiente estremamente dinamico e flessibile".

"Non può essere oggetto di discussione politica” perché è “un simbolo per l’umanità”: così l’astronauta ha commentato la Giornata mondiale del volo umano nello spazio che si celebra domani. Il volo di Gagarin, ha aggiunto, “è un simbolo per l’umanità ed è questo che celebriamo: il 12 aprile celebriamo l’inizio dell’era spaziale per tutti noi esseri umani”. Per Cristoforetti non hanno inoltre credito le ‘notizie colorite’ sul futuro della Stazione Spaziale, diffuse recentemente sul rischio di una rottura delle collaborazioni fra i partner.