La capsula della missione privata Ax-1 si è agganciata alla Iss

Si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale la capsula di Axiom-1 (Ax-1), la prima missione privata diretta alla stazione orbitale. A bordo della navetta Crew Dragon 'Endeavour' ci sono quattro uomini, al comando di Michael López-Alegría, ex astronauta della Nasa e oggi dipendente dell'azienda Axiom. Il pilota Larry Connor e gli specialisti di missione Eytan Stibbe e Mark Pathy hanno pagato un biglietto per partecipare alla missione, di 11 giorni complessivi, compreso il viaggio.



Quando la Crew Dragon Endeavour della missione Axiom-1 era a 20 metri dalla Stazione Spaziale si è verificato un problema con il segnale video che permette alla Stazione Spaziale di vedere la parte centrale della navetta e di seguire così ogni aspetto della manovra di aggancio. Tutti gli altri sistemi di bordo della Crew Dragon, dice la Nasa, funzionano regolarmente. Si lavora per risolvere il problema e completare la manovra di aggancio. SpaceX fa sapere intanto che la navetta ha carburante per mantenere la posizione attuale per le prossime due ore.



La navetta Endeavour è arrivata a destinazione dopo un volo di 21 ore. Era stata lanciata l'8 aprile con un razzo Falcon 9 della SpaceX dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral. Il lancio era avvenuto dalla rampa 39A, poco distante dalla rampa sulla quale il veicolo della missione Artemis è in attesa di riprendere il test a Terra: non accadeva dal 2009 che due lanciatori si trovassero vicini nella base spaziale americana.