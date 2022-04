Pronto il lancio di Ax-1, primo equipaggio privato sulla Iss

È tutto pronto per la partenza della missione Ax-1 dell’azienda texana Axiom, la prima che porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) un equipaggio privato: il comandante Michael López-Alegría, ex-astronauta della Nasa, insieme a Larry Connor, Canadian Mark Pathy and Israeli Eytan Stibbe. Il lancio è in programma alle ore 17,17 italiane, dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida.