Astronauta Nasa, la Stazione spaziale è importante per un futuro di pace

La cooperazione sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) è fondamentale per un futuro di pace: ne è convinto l'astronauta della Nasa Mark Vande Hei, che non ha mai dubitato di poter continuare a lavorare con i compagni russi in orbita neppure quando sulla Terra era scoppiato il conflitto in Ucraina e sui social giravano voci di una possibile rottura in orbita tra americani e russi. Lo racconta lui stesso durante una conferenza stampa a una settimana dal suo rientro sulla Terra.

Quando la notizia dell'invasione è giunta in orbita "è stato molto triste, come per chiunque abbia visto le news: si prova un senso di impotenza", ha detto l'astronauta. "Per me personalmente, non è stato un argomento che ho evitato con i miei compagni di equipaggio: ci sono state lunghe discussioni, ho chiesto cosa provavano, ho posto domande precise. Parlando in modo specifico del mio rapporto coi compagni d’equipaggio russi, sono e continueranno a essere cari amici. Ci siamo supportati in tutto e non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di continuare a lavorare con loro. Sono grandi professionisti, tecnicamente competenti e splendide persone: sarò sempre felice di essere stato sulla Iss con loro".

"Avere una stazione spaziale dove possiamo cooperare è molto importante per un futuro di pace", ha detto l'astronauta. Per nulla scosso dalla lite social che ha visto protagonisti il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin e l'ex astronauta della Nasa Scott Kelly ("non ho prestato molta attenzione alla questione, mi sono fatto una risata e sono andato oltre"), Mark Vande Hei non si è preoccupato nemmeno quando i russi hanno diffuso sul web un video satirico in cui si metteva in scena il suo abbandono sulla Stazione spaziale.

"Non guardo mai direttamente i social media: ho saputo dei tweet da mia moglie - ha detto l'astronauta Usa - e non li ho mai considerati come qualcosa da prendere sul serio. Avevo troppa fiducia nella nostra cooperazione. Erano indirizzati a un pubblico diverso da me". Riguardo alle tute di volo gialle e blu con cui i nuovi astronauti russi si sono presentati a bordo della Stazione spaziale, creando molto scalpore sui media britannici, Vande Hei ha risposto: "credo che i compagni che le indossavano non avessero idea che sarebbero state percepite come qualcosa che aveva a che fare con l’Ucraina. Le avevano scelte perché sono legati tutti alla stessa università".