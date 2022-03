Nuovo volo suborbitale per la capsula New Shepard della Blue Origin, che alle 15,10 italiane affronta un altro salto di 100 chilometri ai confini con lo spazio, con sei passeggeri a bordo. Tra questi c’è Gary Lai, responsabile del progetto del lanciatore riutilizzabile dell'azienda di Jeff Bezos e capo del programma di turismo spaziale della New Shepard.

La missione, della durata di poco più di 10 minuti, si chiama NS-20 ed è il quarto che la navetta affronta con dei passeggeri a bordo.