Scoperti 5.000 pianeti alieni, è record VIDEO

5.000 pianeti esterni al Sistema Solare, scoperti in una caccia che dura da 30 anni: è il nuovo record confermato dalla Nasa, che comprende le scoperte riportate in pubblicazioni scientifiche e le cui prove vengono da diverse osservazioni. Il viaggio è iniziato nel 1992, con i primi 3 pianeti scoperti intorno ad una pulsar, una stella di neutroni che ruota molto velocemente su sé stessa emettendo lampi di radiazione elettromagnetica. Gli ultimi 65 invece, che hanno permesso il raggiungimento di questa pietra miliare, sono stati aggiunti all’archivio il 21 marzo 2022

(Credit: NASA/JPL-Caltech)

Tra i 5.000 mondi alieni finora scoperti, ci sono piccoli pianeti rocciosi come la Terra, giganti gassosi molto più grandi di Giove, ma anche super-Terre, mini-Nettuno e ‘Giove caldi’, che orbitano vicinissimi alla loro stella. E non mancano neanche pianeti che viaggiano intorno a 2 stelle o che rimangono testardamente vicini ai resti di un sole ormai morto. “Secondo me, è inevitabile che troveremo prima o poi vita da qualche parte, più probabilmente di tipo primitivo”, ha commentato Alexander Wolszczan, il primo autore nello studio che annunciò la scoperta dei primi esopianeti 30 anni fa: “È solo questione di tempo”.