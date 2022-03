La missione di Cristoforetti rinviata a non prima del 19 aprile

Rinviata dal 15 a non prima del 19 aprile la missione della navetta Crew Dragon della SpaceX con a bordo l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lo rende noto la Nasa, che con la SpaceX di Elon Musk ha rinviato dal 30 marzo al 3 aprile anche il lancio della missione commerciale Axiom 1 (Ax-1). Tutti e due i lanci sono previsti con capsule Crew Dragon e lanciatori Falcon 9, entrambi della SpaceX.



Nel caso della missione Ax-1 il rinvio è stato deciso per consentire di completare i controlli della navetta prima della missione, della durata di 10 giorni. Per la missione Crew-4 si deve alla necessità di garantire sia un intervallo adeguato nel fitto programma dei voli con equipaggi, sia la possibilità di poter avere a disposizione della missione un tempo utile per più tentativi di lancio. La Nasa prevede di confermare la data del 19 aprile all'inizio della prossima settimana.



"Nasa e SpaceX stanno programmando il lancio della missione Crew4 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) non prima del 19 aprile", si legge nel tweet. "Un piccolo ritardo", ha scritto Samantha Cristoforetti, sempre su Twitter. I compagni di equipaggio di Cristoforetti a bordo della Crew Dragon sono Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, nel ruolo di pilota e Jessica Watkins, specialista di missione.