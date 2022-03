Lanciata la Soyuz, tre russi diretti alla Stazione Spaziale DIRETTA

Lanciata da Baikonur (Kazakhstan) la Soyuz MS-21 con tre cosmonauti diretti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss): Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov. La navetta arriverà in orbita dopo un viaggio di 3 ore: l'aggancio è previsto alle 20:05 (ora italiana), mentre l'apertura del portello avverrà intorno alle 22:30. Questo è il primo lancio russo dopo l'invasione dell'Ucraina e le forti tensioni internazionali che hanno messo in crisi decenni di pacifica collaborazione nello spazio. C'è attesa per l'atmosfera che si respirerà sulla Iss, dove i russi saranno accolti da 2 connazionali, 4 americani e 1 tedesco.

A stemperare le tensioni in orbita contribuirà anche il compleanno di Matthias Maurer, l'astronauta tedesco dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che oggi (al quinto mese della sua prima missione sulla Iss) festeggia 52 anni. I tre cosmonauti in procinto di giungere sulla Iss resteranno in orbita per una missione di sei mesi e mezzo, durante la quale svolgeranno fino a un massimo di sette passeggiate spaziali, secondo quanto anticipato durante una conferenza stampa pre-lancio organizzata dalla Roscomos.

I loro connazionali Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov torneranno invece sulla Terra il prossimo 30 marzo a bordo della Soyuz MS-19 insieme all'americano Mark Vande Hei. Al momento questo viaggio di rientro non sembra essere in discussione, nonostante qualche settimana fa il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin abbia rilanciato sui social un video parodia che mostrava i due cosmonauti russi pronti a tornare sulla Terra lasciando l'americano sulla Iss. E' invece previsto per aprile l'arrivo in orbita della navetta Crew Dragon di SpaceX con tre astronauti della Nasa e l'italiana Samantha Cristoforetti dellEsa, pronta a lavorare alla sua missione Minerva.