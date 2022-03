Attesa per il destino della missione ExoMars e dei lanciatori europei

Il futuro della missione europea ExoMars2022, diretta a Marte e in cooperazione con la Russia, e il debutto dei nuovi lanciatori Vega C e Ariane 6: sono questi alcuni dei principali temi caldi sul tavolo del Council dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che si apre il 16 marzo a Parigi e in programma fino al 17 marzo.



La guerra in Ucraina fa sentire il suo peso sulle collaborazioni spaziali tra Europa e Russia, in particolare su una delle missioni più importanti e attese degli ultimi anni: ExoMars2022, il cui lancio è in programma a settembre. La missione prevede l'invio, con un razzo russo Proton dal cosmodromo di Baikonur, di un rover dotato di una trivella sviluppata in Italia per andare alla ricerca di eventuali tracce di vita sul pianeta rosso. Russa è anche la piattaforma di discesa del rover.



Già slittata di due anni a causa di vari ritardi dovuti principalmente a difficoltà nei paracadute e ai tentativi di comprendere nei dettagli i motivi del fallimento della discesa su Marte della prima parte di missione, con il lander Schiaparelli nel 2016, la missione ExoMars2022 rischia seriamente di slittare a data indefinita. Il suo destino si decide, molto probabilmente, in queste orea a Parigi. Oltre al futuro di ExoMars, l'Esa deve affrontare le conseguenze della 'perdita' del razzo russo Soyuz, da anni utilizzato anche dall'Esa per molti lanci sia dalla Russia che dal Centro spaziale europeo di Kurou, in Guyana Francese, e l'atteso debutto dei nuovi lanciatori Ariane 6 e Vega C, dei quali alcune componenti vengono prodotte in Ucraina. La mancanza di forniture potrebbe obbligare a modificare i programmi dei prossimi lanci.



Sul tavolo ci saranno anche gli aggiornamenti sulle prossime missioni di osservazione della Terra e su quelle degli astronauti, tra le quali quella dell'italiana Samantha Cristoforetti, prevista in aprile.