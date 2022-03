Per AstroSamantha una missione nel segno di Minerva

-Una civetta stilizzata il cui occhio è disegnato da una falce di luna gialla e una piccola Terra bianca: il logo della missione Minerva, che vedrà l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti impegnata in una missione di quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), ricorda l'animale sacro della dea romana della sapienza ed è un omaggio a uomini e donne che rendono possibili i voli spaziali.



Nell'attesa della partenza, fissata a partire dal 15 aprile a bordo di razzo Falcon 9 col la Crew-4 della capsula Dragon, è stato presentato il logo della missione Minerva in cui l'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà impegnata per quasi sei mesi a bordo della Iss per supportare lo svolgimento di numerosi esperimenti scientifici. Il logo rappresenta l'animale sacro con cui era spesso raffigurata Minerva, l'occhio è rappresentato da una falce di Luna e una Terra bianca mentre il becco la silhouette della Iss da 2 segni ricordano i grandi pannelli solari della Stazione e allo stesso tempo indicano che si tratta della seconda missione spaziale dell'astronauta nata a Malè (Trento).



A bordo della capsula Crew Dragon, Cristoforetti avrà il ruolo di specialista di missione mentre una volta a bordo della Iss, dove avrà ufficialmente inizio la missione Minerva, avrà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (Usos), responsabile di tutte le operazioni all'interno dei moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. (ANSA).