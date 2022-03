Su Marte il drone Ingenuity completa il ventesimo volo

L’elicottero marziano Ingenuity completa il suo ventesimo volo: arrivato sul pianeta rosso poco più di un anno fa questo piccolo drone alimentato da pannelli fotovoltaici ha permesso per la prima volta di testare il volo su un altro pianeta e le sue prestazioni sono andate al di là di ogni aspettativa. Nelle prossime settimane accompagnerà il rover Perseverance in cerca di tracce di vita sul fondale di un antico delta fluviale.

Arrivati su Marte il 18 febbraio 2021, il rover Perseverance e il drone Ingenuity hanno dedicato quasi l’intero anno allo studio di alcune aree non molto distanti dal sito di discesa, all’interno del vasto cratere Jezero, analizzando terreni e raccogliendo campioni che dovranno in futuro essere rimandati a Terra. Finora i due si erano mossi in una regione considerata molto interessante dai geologi in quanto molto utile per migliorare la comprensione della storia del pianeta e ora potranno invece dedicarsi a uno degli aspetti più attesi della missione: lo studio dell’area che si ritiene ospitasse il delta di un antico fiume, luogo ideale per rinvenire eventuali tracce di antiche forme di vita.

Per arrivarci devono però prima ritornare sui propri passi e proprio con il ventesimo volo, durato 130 secondi in cui ha coperto quasi 400 metri, Ingenuity si è riportato nei pressi di quello che era il stato il suo punto di ripartenza circa un anno fa. Con quest’ultimo volo Ingenuity ha totalizzato ben 36 minuti complessivi di volo coprendo più di 4 chilometri di spostamenti, superando di gran lunga gli obiettivi fissati all’inizio che puntavano alla riuscita di circa 5 voli completi. Ora si spera che l’elicottero marziano potrà aiutare Perseverance a muoversi più facilmente nell’esplorazione dell’antico letto del fiume scomparso miliardi di anni fa e definire meglio i siti più interessanti su cui rivolgere le attenzioni.