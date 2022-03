Ucraina, dai satelliti le immagini del ponte distrutto a Černihi

Distrutto in Ucraina il ponte sul fiume Desna, nella zona di Černihiv: lo mostrano le immagini riprese dai satelliti e diffuse dalla società privata Planet, che ha sede negli Stati Uniti e gestisce oltre 200 satelliti per l'osservazione della Terra. Planet ha inoltre diffuso le foto satellitari di Chernobyl, nelle quali spicca la grande struttura di contenimento costruita nel 2016 per isolare il reattore numero 4 e che ingloba anche il cosiddetto 'sarcofago' costruito per inglobare lo stesso reattore subito dopo l'incidente del 1986.

La centrale nucleare ucraina di Chernobyl, al centro spicca il 'sarcofago' che racchiude il reattore 4 (fonte: Planet)

Le foto del ponte nel territorio di Černihiv sono state scattate dai satelliti prima dell'attacco e dopo, il 28 febbraio, e mostrano un tratto del ponte a destra del fiume completamente crollato.