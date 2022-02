Pronta la più grande mappa delle galassie

Ottenuta la più grande mappa delle galassie: ne comprende 4 milioni e, di queste, un milione non erano mai state osservate finora. E' stata ottenuta dalla collaborazione internazionale guidata da Astron, l’Istituto per la Radioastronomia dei Paesi Bassi, che gestisce il grande radiotelescopio europeo Lofar (Low Frequency Array). La mappa, pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, comprende immagini straordinariamente dettagliate in onde radio dei 4 milioni di galassie, nessuna di esse finora mai osservata in queste frequenze.

Per mappare le galassie, la maggior parte delle quali sono distanti miliardi di anni luce, i ricercatori guidati da Timothy Shimwell hanno messo al lavoro gli algoritmi più avanzati su computer ad alte prestazioni sparsi in tutta Europa: questi hanno dovuto processare 3.500 ore di osservazioni che occupano 8 petabyte di spazio, più o meno l’equivalente di 20mila laptop (1 petabyte corrisponde a 1 biliardo di byte).

La pubblicazione dei nuovi dati comprende il 27% dell’intera indagine, che si occupa di mappare il cielo nell’emisfero settentrionale. “Possiamo anticipare fin da ora - dice Shimwell - che, una volta completa, l’osservazione porterà a moltissime nuove scoperte”, incluse quelle sul modo in cui "si formano e crescono le più grandi strutture dell’universo, come si sviluppano i buchi neri, la fisica che governa la nascita delle stelle e le fasi più spettacolari nella vita delle stelle della nostra galassia”.