Ucraina, gli effetti dell'attacco russo visti dai satelliti

Pennacchi di fumo nero, nelle immagini satellitari che mostrano i primi effetti dell'attacco russo condotto giovedì contro le basi aeree di Mykolaiv e Chuhuiv in Ucraina: le ha pubblicate Planet, la società privata con sede negli Stati Uniti che gestisce oltre 200 satelliti per l'osservazione della Terra.

Le immagini a volo d'uccello catturate prima e dopo l'invasione rivelano i cambiamenti del paesaggio che si sono verificati nel giro di pochissimi giorni.

La base aerea di Mykolaiv il 21 febbraio (fonte: Planet)

La neve che lunedì 21 febbraio ammantava di bianco la base di Chuhuiv, appena fuori dalla città di Kharkiv nell'Ucraina nord-orientale, lascia il posto a un denso pennacchio di fumo nero nell'immagine scattata il 24 febbraio dopo l'attacco missilistico russo.

Grandi nuvole bianche invece offuscano il cielo sopra la base aerea di Mykolaiv, città nel sud dell'Ucraina sul Mar Nero, nelle cui vicinanze sono state segnalate diverse esplosioni.

La base aerea di Chuhuiv il 24 febbraio (fonte: Planet)

"E' triste vedere gli eventi tragici e in peggioramento in Ucraina", commenta Planet su Twitter. "Abbiamo fornito e continueremo a fornire immagini della regione ai nostri partner, alle organizzazioni di aiuto, soccorso, di difesa diritti umani e ai media per mostrare la situazione mentre gli eventi si svolgono. I nostri pensieri sono con la gente dell'Ucraina".