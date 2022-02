Al via il nuovo satellite Prisma, dalla super vista

Firmato l'accordo per la seconda generazione del satellite italiano Prisma per l'osservazione della Terra. L'intesa che dà il via libera alla fase di studio per Prisma2G è stata firmata da Agenzia Spaziale Italiana (Asi), con il direttore generale Fabrizio Tosone, e Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), con il direttore del settore Italy Institutional Sales di Thales Alenia Space, Giuseppe Matarazzo.



Come il suo predecessore, che è in orbita dal 2019, anche il nuovo satellite Prisma avrà una super-vista. La missione Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa), è infatti equipaggiata con uno speciale 'occhio' iperspettrale, che le permette di catturare immagini nelle diverse immagini dello spettro elettromagnetico, dal visibile all'infrarosso.



A differenza dei sensori ottici passivi satellitari attualmente operativi, che registrano la radiazione solare riflessa dal nostro pianeta in una decina di bande spettrali, gli strumenti di Prisma sono in grado di acquisirne 240 (239 bande spettrali più il canale pancromatico). Grazie a queste caratteristiche, diventa possibile acquisire dati più precisi e completi su molti processi ambientali in atto, come quelli legati al cambiamento climatico. La tecnologia iperspettrale permette infatti di vedere più dell'occhio umano e di riconoscere non solo le forme degli oggetti ma gli elementi chimici che contengono.



Nella missione Prisma2G si prevede di migliorare ulteriormente queste potenzialità grazie a strumenti ancora più avanzati, con una risoluzione spettrale a 10 metri e inoltre generando sia immagini in 3D, che permettono di avere una visione a 360 gradi dell'area di interesse grazie a immagini della stessa area prese da più angolazioni, sia immagini mosaico, che permetteranno di catturare più dettagli di una zona ampia in un unico sorvolo del satellite.



Grazie al nuovo strumento, progettato sotto la responsabilità di Leonardo, si prevede che il satellite Prima di seconda generazione sarà in grado di inviare a Terra circa 3 terabytes di immagini iperspettrali al giorno, vale a dire oltre 10 volte la capacità del suo predecessore. Per Roberto Formaro, direttore dei Programmi dell'Asi, "la missione Prisma di seconda generazione garantirà a livello nazionale la continuità della fornitura di immagini iperspettrali alla comunità scientifica ed applicativa". Le due missioni, rileva l'Asi, "rappresentano un'eccellenza a livello globale, che evidenzia la filiera nazionale, la capacità cioè del nostro Paese di fornire un sistema spaziale chiavi in mano, dalla progettazione alla realizzazione, dal lancio alla gestione dei dati a Terra".



Alla realizzazione di Prisma2G partecipano Thales Alenia Space Italia (responsabile del design deli sistema end-to-end e del nuovo satellite, Leonardo (responsabile del nuovo strumento iperspettrale), Telespazio (segmento di terra), eGeos, società di Telespazio e Asi (analisi degli scenari di mercato).