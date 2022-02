Spazio:dall'Italia 4 miliardi per l'osservazione della Terra

Ben 4 miliardi di euro sono destinati dall'Italia ai progetti di osservazione della Terra: 900 milioni per la realizzazione dei satelliti della futura costellazione nazionale e più di 3 miliardi in servizi concreti e applicazioni dei dati in arrivo dai satelliti, compresi quelli del programma europeo Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.

Lo ha detto all'ANSA Andrea Taramelli, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e Delegato nazionale del comitato Copernicus, a margine dello Space Summit in corso in Francia, a Tolosa. "Considerati i vari contributi, da quelli dei ministeri per lo Sviluppo economico, della Transizione Ecologica e della Ricerca attraverso i fondi del Pnrr, l'Italia - ha detto Taramelli - ha messo in campo 4 miliardi di euro nel settore dell'osservazione della Terra, di cui una parte sono investiti in relazione al contesto europeo in evoluzione, con Copernicus Horizon 2035".

Dei 4 miliardi, 900 milioni sono destinati alla realizzazione di satelliti, in particolare quelli della futura costellazione italiana per l'osservazione della Terra: che sarà formata da una rete di piccoli o medi satelliti pensati per 'completare' le informazioni in arrivo dalle 'sentinelle' di Copernicus.

"Lo sforzo maggiore del programma italiano sarà trasformare questi dati e informazioni in servizi e applicazioni per il cittadino, passando dall'innovazione tecnologica all'innovazione digitale. Ossia trasformando le tecnologie sviluppate finora in ricchezza per istituzioni, imprese e cittadini", ha aggiunto Taramelli.

Si punta anche a investire in formazione e comunicazione, per preparare giovani ricercatori capaci di sfruttare i preziosi dati satellitari, come quelli per il monitoraggio ambientale o l'agricoltura, per facilitare l'uso dei dati da parte delle istituzioni e per dare una spinta alla nascita di startup e progetti imprenditoriali innovativi.