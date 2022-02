Un asteroide dedicato al Nobel Parisi

C'è un asteroide che si chiama (15803) Parisi: la dedica al Nobel per la Fisica è stata approvata dall' Unione Astronomica Internazionale (Iau), attraverso il gruppo di lavoro per la Nomenclatura dei Corpi Minori, su proposta del Circolo Culturale Astronomico di Farra di Isonzo (Ccaf).



"Mai avrei immaginato nella mia vita di avere un asteroide con il mio nome", ha detto Giorgio Parisi. "Sono commosso ed emozionato per l'onore che il Ccaf ha pensato di riservarmi. Lo considererò come costante promemoria dell'impegno necessario a consolidare la cultura scientifica nel nostro Paese".



L'asteroide era stato scoperto il 7 febbraio 1994 dal Circolo Culturale Astronomico di Farra di Isonzo, un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro che si propone di divulgare l'astronomia e le scienze e di svolgere attività di ricerca. Le sue osservazioni sono possibili grazie al telescopio da 40 centimetri di cui si è dotato nel 1985 e, dal 2013, con un telescopio da 60 centimetri, grazie ai quali ha scoperto più di 260 asteroidi. Tra questi c'è (136793), il primo asteroide vicino alla Terra (Neo) scoperto in Italia, appartenente alla classe degli Apollo, oggetti che sono considerati tra i più pericolosi per il nostro pianeta.