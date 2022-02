Prima immagine dal telescopio Webb, è di una stella VIDEO

La Nasa svela la primissima immagine ripresa dal telescopio spaziale James Webb, lanciato a Natale e che ora si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra: è un ritratto un po' confuso e sfocato della stella HD 84406, la prima di una serie di immagini di prova che nei prossimi mesi serviranno ad allineare gli specchi del telescopio per renderlo pienamente operativo, in modo da ottenere le prime vere immagini scientifiche in estate.

Gli ultimi aggiornamenti vengono presentati in conferenza stampa dai tecnici della Nasa, che conducono la missione in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e quella canadese (Csa). Nella missione l'Italia ha un ruolo importante, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).







La prima immagine del telescopio Webb è un'immagine mosaico in cui si riconoscono 18 punti luminosi: sono 18 riflessi della stessa stella (la HD 84406, nella costellazione dell'Orsa Maggiore), la cui luce è stata catturata da ciascuno dei 18 segmenti dello specchio primario (non ancora allineati) e poi riflessa sullo specchio secondario, per essere poi convogliata nella Near Infrared Camera (NirCam).



Mosaico di immagini ottenuto puntando il telescopio Webb sulla stella dell'Orsa maggiore chiamata HD 84406 (fonte: NASA)



Nel corso dei prossimi mesi il team aggiusterà gradualmente i segmenti dello specchio finché i 18 punti si sovrapporranno diventando una singola stella messa bene a fuoco. Il processo di cattura dell'immagine è iniziato il 2 febbraio ed è durato 25 ore: il telescopio è stato puntato verso 156 differenti posizioni intorno a quella prevista della stella e ha così generato 1.560 immagini per un totale di 54 gigabyte di dati grezzi. Le immagini sono state poi composte per produrre un unico grande mosaico da oltre 2 miliardi di pixel.



Oltre alla prima immagine della stella HD 84406, il telescopio Webb è riuscito a scattare anche un selfie in bianco e nero del suo gigantesco specchio primario grazie a una speciale lente della NirCam. Tutti i 18 segmenti sono rivolti verso la stella per accogliere la sua luce, ma solo uno appare illuminato nella foto: questo perché risulta perfettamente allineato con la stella dal punto di vista della NirCam che lo riprende.



Il primo selfie del telescopio spaziale James Webb, in particolare del suo specchio principale (fonte: NASA)