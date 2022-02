Appuntamento con le stelle d'inverno RIVEDI IL LIVE

Si parte dalla maestosa costellazione di Orione per tuffarsi nell’omonima nebulosa, passando per lo sfavillante ammasso delle Pleiadi, alla scoperta di come nascono, vivono e muoiono le stelle nella nostra galassia, la Via Lattea, allungando lo sguardo fino alla nostra vicina, la galassia di Andromeda: è il viaggio virtuale alla scoperta delle stelle d'inverno proposto dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In programma venerdì 4 febbraio, a partire dalle 18:30,l'appuntamento è una nuova diretta della serie “Il Cielo in salotto”, dedicata alle meraviglie del cielo invernale osservate dai telescopi dell’Inaf sparsi sul territorio nazionale.

La trasmissione viene trasmessa sui canali YouTube e Facebook di EduInaf, la rivista di didattica e divulgazione dell'Ente e mostrerà – meteo permettendo – le osservazioni in diretta dalle sedi INAF di Palermo e Trieste, accompagnate dagli ospiti Simone Antoniucci, ricercatore Inaf a Roma ed esperto di formazione stellare, e Luca Orrù, Presidente della Unione Astrofili Italiani (Uai).