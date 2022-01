Terzo rinvio per il lancio del satellite CosmoSkyMed

Terzo rinvio consecutivo per il lancio del satellite italiano Cosmo SkyMed. In programma dalla base di Cape Canaveral alle 00,11 del 30 gennaio con un razzo Falcon 9 della SpaceX, il lancio è stato rinviato di 24 ore a causa, come nei giorni precedenti, delle cattive condizioni meteorologiche. Lo rendono noto Agenzia Spaziale Italian (Asi) e SpaceX.



Una fitta coltre di nuvole sulla base di Cape Canaveral ha costretto al nuovo rinvio, questa volta deciso a quando mancavano alcune ore al lancio.

Si prolunga così l'attesa per il programma italiano di osservazione della Terra promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal ministero della Difesa con il contributo del ministero dell’Università e della Ricerca. Con il lancio del secondo satellite della nuova generazione, arriveranno a sei i satelliti Cosmo SkyMed in orbita, tutti equipaggiati con radar ad apertura sintetica che permettono di rilevare immagini giorno e notte e in qualsiasi condizione meteologica.