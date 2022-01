Colleferro Capitale Europea Spazio, prima in Italia

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La città di Colleferro, in provincia di Roma, è la Capitale Europea dello Spazio, prima in Italia. Ad annunciarlo nel corso di una cerimonia in loco, il sindaco Pierluigi Sanna, il sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, insieme, tra gli altri, all'ambasciatore francese Christian Masset. L'Italia, dunque, con Colleferro e l'impresa aerospaziale Avio S.p.A., sarà alla presidenza della CVA Community of Ariane Cities, che riunisce città europee e industrie partner che lavorano nel trasporto spaziale europeo.



Colleferro, con Avio, è una delle città che l'hanno fondata.



"La Francia con l'Italia difende la preferenza europea per i lanci istituzionali europei e serve lo spazio per dare il senso di appartenenza e la vostra comunità ne è la rappresentazione", ha detto Masset ricordando che "in questo semestre Francia" che "ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue" ha "posto al centro del programma proprio lo sviluppo di una politica ambiziosa europea dello spazio". Per Gualtieri "è un momento importante, Colleferro è la Capitale europea dello spazio, un riconoscimento meritato per una città che ha saputo affrontare la sfida del rilancio nel segno della modernizzazione della vocazione industriale". (ANSA).