ANSA/Colleferro capitale europea dello Spazio,prima in Italia

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La città di Colleferro, in provincia di Roma, è la Capitale europea dello Spazio, prima in Italia. Ad annunciarlo nel corso di una cerimonia in loco, il sindaco Pierluigi Sanna, il sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, insieme, tra gli altri, all'ambasciatore francese Christian Masset. L'Italia, dunque, con Colleferro e con l'impresa aerospaziale Avio spa., sarà alla presidenza della CVA Community of Ariane Cities, che riunisce città europee e industrie partner che lavorano nel trasporto spaziale europeo.



Colleferro, con Avio, è una delle città che l'hanno fondata.



"La Francia con l'Italia difende la preferenza europea per i lanci istituzionali europei e serve lo spazio per dare il senso di appartenenza e la vostra comunità ne è la rappresentazione", ha detto Masset ricordando che "in questo semestre Francia" che "ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue" ha "posto al centro del programma proprio lo sviluppo di una politica ambiziosa europea dello spazio". Per Gualtieri "è un momento importante, Colleferro è la Capitale europea dello spazio, un riconoscimento meritato per una città che ha saputo affrontare la sfida del rilancio nel segno della modernizzazione della vocazione industriale".



Il legame tra Colleferro e l'innovazione industriale, è una storia che arriva da lontano: la Bpd, fabbrica di esplosivi e di prodotti chimici, viene fondata nel 1912 insieme ad un piccolo villaggio operaio, intorno a cui, nel 1935 nasce un comune autonomo, una città di fondazione aziendale.



In quella fabbrica, già nel 1927, avvengono le prime sperimentazioni di razzi a polvere chimica, e, nel dopoguerra, le prime produzioni di propellenti per lanci di razzi sonda, da utilizzare nelle ricerche in alta atmosfera. Nel 1966 la Bpd di Colleferro, ottiene il primo contratto con Eldo, antesignano dell'attuale Esa (l'agenzia spaziale europea). Nel 1969, il carrello dell'Apollo 11, quello dell'allunaggio, viene da Colleferro. Nel 1975 arriva l'incarico per lo sviluppo e la produzione dei motori del lanciatore europeo Ariane. Oggi la Bpd che, nel frattempo, è diventata Avio S.p.A., è azienda leader nel settore della propulsione spaziale. E Colleferro la Capitale europea dello Spazio nel 2022.



Il sindaco, Pierluigi Sanna, anche vice di Gualtieri della Città Metropolitana, ha sovrapposto la storia della "città fabbrica" a "quella degli uomini e delle donne che sono venuti qui esclusivamente per lavorare e che - ha sottolineato - si sono ritrovati, forse più di altri, in quell'articolo della Costituzione che ci descrive come Repubblica fondata sul lavoro". (ANSA).