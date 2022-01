Spazio: al via addestramento del primo italiano con Axiom

Il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei è giunto a Houston in Texas, nel quartier generale della Axiom Space, per iniziare l'addestramento da astronauta professionista presso il Johnson Space Center della Nasa in vista di una futura missione. "Sono elettrizzato", afferma Villadei in una nota pubblicata dalla compagnia texana.

"E' un’opportunità unica - prosegue il colonnello - per sostenere il ruolo italiano nell’espansione dell’esplorazione umana dello spazio, portando avanti la storica e forte partnership tra Italia e Stati Uniti e aprendo nuove possibilità nello sviluppo tecnologico, nonché opportunità per le nuove generazioni di scienziati e ingegneri. In qualità di primo apprendista astronauta internazionale di Axiom, è un onore aiutare a stabilire una relazione più stretta tra Axiom e l’Italia”.

Axiom Space e l’Aeronautica Militare hanno firmato un accordo lo scorso primo novembre come tappa fondamentale per preparare il colonnello Villadei a volare in una futura missione della Axiom.