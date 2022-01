Ricostruita l’origine della ‘bolla vuota’ che ci circonda

Viviamo in un’enorme bolla vuota prodotta dall’esplosione di una serie di 15 supernovae iniziata 14 milioni di anni fa che ha ‘ripulito’ la regione di spazio, di circa 1.000 anni luce di diametro, in cui ci troviamo quasi perfettamente al centro. Un gruppo di ricercatori dell’Harvard & Smithsonian, in uno studio pubblicato su Nature, sono riusciti per la prima volta a ricostruire in dettaglio l’origine della porzione di Via Lattea in cui ci troviamo grazie ai dati dell’osservatorio spaziale europeo Gaia.

Da decenni sappiamo che il Sole, e l’intero Sistema Solare, si trova quasi perfettamente al centro di una particolare regione vuota, quasi priva di gas o nubi di polveri, larga 1.000 anni luce mentre ai confini si osservano tante regioni ricche di gas e da cui si originano nuove stelle. La formazione di questo vuoto, noto come la Bolla locale, è stata finora poco chiara ma grazie ai dati ottenuti in questi anni da Gaia, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) nata per fare una accurata mappa di tutte le stelle e gli oggetti della Via Lattea, e sofisticate simulazioni si è finalmente riusciti a ricostruirne la storia.

“Abbiamo calcolata che 15 supernovae hanno avuto luogo e formato la Bolla locale che osserviamo oggi”, ha detto Catherine Zucker, alla guida dello studio. Una serie di gigantesche esplosioni, iniziate 14 milioni di anni fa, hanno spinto via verso l’esterno polveri a gas e ‘pulendo’ così tutta l’area. Le polveri si sono poi concentrate in alcuni punti ai confini della bolla dando poi vita a siti di formazione di nuove stelle. Solo 5 milioni di anni fa il Sole, nel suo movimento attorno al centro della galassia, è entrato nella bolla e oggi si trova quasi perfettamente al centro. Secondo gli autori la loro simulazione conferma che la galassia può essere immaginata come un enorme forma di formaggio con i buchi, i vuoti vengono creati dalle esplosioni di supernova mentre le nuove stelle si creano nel formaggio che circonda i buchi appena formati.