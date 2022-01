Il telescopio James Webb ha dispiegato lo scudo termico

Completato con successo il dispiegamento dei cinque strati dello scudo termico del nuovo telescopio spaziale James Webb lanciato a Natale: lo annuncia su Twitter la Nasa, che conduce la missione insieme all'Agenzia spaziale europea (Esa) e a quella canadese (Csa).



L'operazione, durata diverse ore, era considerata come uno dei momenti più critici per la riuscita della missione, nonché il dispiegamento più difficile mai realizzato nello spazio dalla Nasa.



Dopo avere preso una breve pausa per verificare il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi, i tecnici avevano dato il via nella notte fra il 3 e 4 gennaio alla messa in tensione, attraverso un intricato sistema di cavi e carrucole, dei primi 3 enormi fogli di Kapton, un materiale isolante sottile come un capello che proteggerà il telescopio dai raggi del Sole. Le operazioni hanno richiesto poco più di un'ora per ognuno dei 'fogli' grandi 21 metri per 14.



il prossimo passo, probabilmente alla fine della settimana, sarà dispiegare lo specchio secondario e poi il grande specchio primario di 6.5 metri di diametro.