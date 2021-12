Saluta lo spazio la figlia del primo astronauta americano DIRETTA

Conto alla rovescia per il nuovo volo della New Shepard: la capsula della Blue Origin di Jeff Bezos si prepara a far volare with Laura Shepard Churchley, la figlia più grande del primo astronauta americano, Alan Shepard, al quale la Blue Origin ha dedicato il suo razzo e la sua capsula. Il volo suborbitale (missione NS-19) è previsto alle 15,45 italiane e durerà circa 11 minuti.



A differenza del padre, Laura Shepard è una turista spaziale, come lo sono gli altri cinque passeggeri a bordo della capsula: l’ex giocatore di football Michael Strahan, più i passeggeri paganti Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess e Cameron Bess. Il prezzo del biglietto non è noto.