Il razzo russo Soyuz con a bordo un miliardario giapponese è decollato da Baikonur, in Kazakhstan, verso la Stazione Spaziale internazionale Iss. Il razzo, con a bordo il tycoon della moda online Yusaku Maezawa, di 46 anni, e il suo assistente Yozo Hirano, è partito alle 7.38 GMT (le 8.38 in Italia) e il suo arrivo alla stazione spaziale è atteso per le 13.41 GMT (le 14.41 in Italia), dopo quindi circa sei ore.