Verso la missione Ixpe, Italia in prima fila nella diretta della Nasa DIRETTA ALLE 19,00

L’Italia è protagonista questa sera sul sito della Nasa, per la presentazione della missione del satellite Ixpe (Imaging X-Polarimetry Explorer), in vista del lancio programmato per giovedì 9 dicembre. Il satellite, progettato per aprire una nuova ‘finestra’ sul cosmo, è frutto della collaborazione tra l’ente spaziale americano e il nostro Paese attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Alla diretta, che inizierà alle 19 ora italiana, parteciperanno Luca Baldini, co-responsabile Ixpe per l’Infn, e Barbara Cavazzuti, program manager della componente italiana della missione per Asi.

La missione Ixpe sarà interamente dedicata allo studio della polarizzazione della luce emessa da sorgenti astronomiche estreme, come pulsar, buchi neri e resti di supernove, e consentirà di conoscere meglio le caratteristiche e i meccanismi di emissione di questi corpi celesti.