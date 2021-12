Arriva la cometa Leonard, la più luminosa del 2021 DIRETTA ALLE 5.00 DELL'8/12

Arriva la cometa Leonard, la più luminosa dell’anno. Quasi impossibile da osservare ad occhio nudo ma può essere vista facilmente con piccoli binocoli anche dalle città. In questi giorni le ultime occasioni per poterla vedere dalle nostre latitudini durante le ultime ore della notte. Mercoledì 8 dalle 5:00 del mattino diretta streaming sul canale Scienza e Tecnica di ANSA con le immagini del Virtual Telescope.

“Scoperta il 3 gennaio di quest’anno la cometa C/2021 A1 Leonard, o più semplicemente cometa Leonard, aveva lasciato subito intendere che aveva la possibilità di diventare discretamente luminosa e magari giungere alla soglia di visibilità ad occhio nudo poco prima della metà di dicembre. E così è stato”, ha commentato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

La cometa Leonard raggiungerà la minima distanza dalla Terra, 34,9 milioni di chilometri, il 12 dicembre ma le opportunità di osservarla dalle nostre latitudini si esauriranno pochi giorni prima. “In quanto a spettacolo non ha nulla a che vedere con la Neowise dell’estate 2020 – ha aggiunto Masi – ma come ogni cometa è un oggetto sempre molto affascinante e può meritare una sveglia anticipata”. A rendere difficile l’osservazione della cometa Leonard dalle nostre latitudini è il suo percorso: mentre la sua luminosità aumenta gradualmente la cometa ‘scivola’ verso l’emisfero sud e appare sempre più tardi nella notte. “Il picco di visibilità dovrebbe essere raggiunto in questi giorni – ha concluso Masi – ma una serie di circostanze astronomiche fanno sperare che il 14 dicembre si possa avere un’ulteriore crescita. Peccato che riguarderà prevalentemente solo gli osservatori dell’altro emisfero”.