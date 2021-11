Telescopio spaziale Webb, il lancio confermato per il 22 dicembre

Confermato per il 22 dicembre il lancio del telescopio spaziale James Webb, inizialmente previsto per il 18 dicembre: la Nasa ha dato via libera alla ripresa delle operazioni di rifornimento del carburante dopo che i test condotti dai tecnici non hanno rilevato danni in seguito all'incidente avvenuto durante l'inserimento del telescopio nell'ogiva del razzo Ariane-5.



Durante le manovre di integrazione era saltato un morsetto per il fissaggio e l'intero telescopio aveva iniziato a vibrare: le operazioni erano state quindi interrotte per consentire un esame approfondito delle componenti dello strumento. Per precauzione la data del lancio era stata rinviata a non prima del 22 dicembre, ma ora che l'incidente sembra essere superato e' arrivato l'ok al carico del carburante: le operazioni dovrebbero durare all'incirca 10 giorni.



Il telescopio spaziale James Webb, destinato a raccogliere l'eredita' del piu' celebre Hubble, e' destinato a una delle piu' importanti missioni scientifiche degli ultimi decenni. Partira' dal Centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese, il 22 dicembre alle 7:20 ora locale (le 13:20 in Italia). Inserito all'interno del lanciatore europeo Ariane-5, dove stara' ripiegato come un origami per questioni di ingombro, potra' finalmente 'sgranchire' i suoi specchi quando sara' giunto a destinazione, in orbita attorno al Sole, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.