Pronta al lancio la missione per deviare un asteroide DIRETTA DALLE 6,30 DEL 24/11

E' pronta a partire la prima missione spaziale per deviare un asteroide, si chiama Dart (Double Asteroid Redirection Test) e a bordo c'e' anche l'Italia con il delicato ruolo di cronista. Il lancio e' previsto per mercoledi' 24 alle 7:21 (ora italianA) con un Falcon 9 dalla base californiana di Vandenberg.







Tra 11 mesi Dart impattera' a 21mila chilometri orari con un asteroide di 170 metri di diametro per provare a modificarne la traiettoria. "Con Dart per la prima volta potremo davvero valutare le nostre capacita' di poter modificare l'orbita di una asteroide potenzialmente pericolo", ha commentato Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).



Sono innumerevoli le volte in cui cinema e letteratura si sono cimentate nel racconto di comete o asteroidi in rotta di collisione con la Terra proponendo soluzioni piu' o meno realistiche per salvare il pianeta e ora, per la prima volta, quelle idee potranno essere tradotte in realta' . Seppur remoto il pericolo di impatto con grandi corpi celesti esiste davvero e proprio per questo varie agenzie spaziali stanno sviluppando i primi progetti di difesa planetaria con un solo obiettivo: evitare di farci fare la fine dei dinosauri.



Dart della Nasa e' la prima di due missioni del programma Aida (Asteroid Impact and Deflection Assessment), la seconda sara' Hera dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) con la Nasa, per testare sul campo la possibilita' di deviare un corpo celeste in rotta con la Terra attraverso un violento impatto con un piccolo oggetto.



Obiettivo di Dart e' quello di colpire violentemente Dimorphos, un asteroide di 170 metri di diametro che orbita attorno a un altro asteroide piu' grande, Didymos. L'urto di Dart, di 670 chilogrammi a 21mila chilometri orari, dovrebbe provocare solo un impercettibile spostamento di Dimorphos. Una piccola variazione dell'orbita che pero' dovrebbe produrre uno scostamento sempre piu' grande nel tempo dalla traiettoria iniziale.



A raccontare in tempo reale gli ultimi istanti di Dart e successivamente misurarne gli effetti sull'asteroide sara' LiciaCube, il microsatellite interamente italiano, realizzato a Torino da Argotec, per conto di e in collaborazione con Asi. "Il suo ruolo sara' molto importante per la riuscita dell'intera missione - ha aggiunto Saccoccia - e sono state molte le sfide tecnologiche da affrontare anche perche' il microsatellite dovra' gestire in modo indipendente le fasi operative e le varie possibili situazioni che si trovera' davanti".



A 10 giorni dall'impatto LiciaCube si separera' da Dart per portarsi a circa 50 chilometri di distanza navigando in forma autonoma e filmare l'impatto con le sue 2 telecamere Leia (Liciacube Explorer Imaging for Asteroid) e Luke (Liciacube Unit Key Explorer). LiciaCube sara' il satellite italiano ad operare piu' lontano dalla Terra e sara' gestito da una squadra tutta italiana che comprende ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Politecnico di Milano, Universita' di Bologna e Parthenope di Napoli, Istituto di Fisica Applicata del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifac-Cnr) di Firenze, coordinata da Elisabetta Dotto dell'Inaf.